الأمن اللبناني يعتقل ثلاثة إرهابيين في النبطية

اعتقلت قوى الأمن العام اللبناني في منطقة قعقعية الجسر قضاء النبطية جنوب البلاد اليوم ثلاثة أشخاص اعترفوا بالانضمام لتنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين.

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها أن “الإرهابيين الثلاثة وهم فلسطينيون اعترفوا بتدبير عمليات اغتيال لبعض كوادر حركة فتح الفلسطينية وبالمشاركة في المعارك الأخيرة التي شهدها مخيم عين الحلوة إضافة الى قيامهم بمراقبة وتصوير مراكز الجيش اللبناني في صيدا”.

وأوقف الأمن العام اللبناني أمس شبكة إرهابية في منطقة النبطية تضم سبعة أشخاص اعترفوا بتواصلهم مع الإرهابيين في جرود عرسال.