الأمن اللبناني يوقف إرهابيا في البقاع ينتمي لتنظيم “داعش”

أوقف الأمن العام اللبناني اليوم إرهابيين اثنين أحدهما متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء زحلة بالبقاع.

وجاء في بيان للأمن العام أن “وحدة من الأمن اللبناني أوقفت السوري أيمن . ع في بلدة برالياس/زحلة والذي اعترف من خلال التحقيق معه بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي وتعيينه أميرا وعضوا في المجلس العسكري وكان يتولى قيادة مجموعة مؤلفة من عشرين إرهابيا شاركوا في القتال ضد الجيش اللبناني بين العامين 2014 و 2016 وخطف بعض العناصر منه”.

وأشار البيان إلى أن الأمن اللبناني أوقف قبل أربعة أيام أيضا الإرهابي السوري ميزر.خ في بلدة حي الفيكاني/زحلة البقاعية ايضا للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم “داعش” الإرهابي واعترف من خلال التحقيق معه بدخوله خلسة إلى لبنان قبل شهر وبأنه تابع دورة شرعية لدى التنظيم المذكور في ريف حلب الشرقي.

وأوضح البيان أنه تمت إحالة الإرهابيين إلى القضاء العسكري اللبناني لمواصلة التحقيقات معهما.