الأمن المصري يخلي سبيل المغني وائل جسار

أخلت سلطات مطارالقاهرة الدولي سبيل المغني اللبناني وائل جسار بعد احتجازه عدة ساعات لمحاولته السفر إلى بيروت وبحوزته مبلغ من المال أكبر من المسموح به قانونا.

وكان جسار يحمل حقيبة بها 54 ألف دولار، بينما يسمح لكل راكب بحيازة عشرة آلاف دولار أو ما يعادل هذا المبلغ من العملات الأجنبية في الطائرة.

وأضاف المصدر أن السلطات أخلت سبيل المغني اللبناني وسمحت بسفره بعد أن تنازل عن 44 ألف دولار تزيد على الحد المسموح بحيازته على الطائرة.

وكان جسار يستعد للسفر على طائرة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية في الرحلة رقم 305 عندما منعته السلطات من السفر وألقت القبض عليه وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتقول مصادر المطار إن النيابة تفرج عادة عن المسافرين المقبوض عليهم بتهمة حيازة مال أكثر من المسموح به وتحال الأوراق والمبالغ المضبوطة إلى المحكمة التي تصدر حكما في القضية إلا إذا تنازل حامل المال الزائد عنه.