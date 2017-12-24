الأمن المصري يقتل 9 إرهابيين في شمال القاهرة

خلال مداهمة أمنية لقوات الشرطة المصرية بإحدى المزارع بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية بدلتا النيل شمال القاهرة، قتل 9 إرهابيين، اليوم الأحد 24 كانون الأول، وذلك بعد ورود معلومات باتخاذ العناصر الإرهابية للمزرعة وكرا للاختباء.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي لها، إنه تم استهداف المزرعة اليوم، وحال مداهمة القوات فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث تم التعامل مع مصدر النيران مما أسفر عن مصرع تسعة 9 عناصر”.

وعثرت قوات الأمن على عدد 7 بنادق آلية بالإضافة إلى كمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة وكمية من وسائل الإعاشة، بعض الأوراق التنظيمية.