الأمن المصري يقضي على 14 إرهابيا ويدمر 5 أوكار في شمال سيناء

قضت قوات الأمن المصرية على 14 إرهابيا ودمرت 5 ملاجئ لهم خلال مداهمات استهدفت الجيوب والبؤر الإرهابية بعدد من المناطق في رفح والشيخ زويد في شمال سيناء.

وذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم ان قوات الأمن قضت على الإرهابيين المذكورين خلال مواجهات وتبادل مكثف لإطلاق النيران مع الإرهابيين التكفيريين الذين تحصنوا داخل عدد من الخنادق والأوكار في رفح والشيخ زويد.

ودمرت القوات الأمنية المصرية كذلك 5 أوكار للإرهابيين وفجرت 10 عبوات ناسفة زرعها الإرهابيون لاستهداف القوات المصرية كما تم تدمير سيارة دفع رباعي مسلحة و 4 عربات ودراجة نارية كانت تستخدمها العناصر التكفيرية.

وكانت قوات الأمن المصرية قضت على 9 إرهابيين وفككت 40 عبوة ناسفة في العريش ورفح والشيخ زويد شمال سيناء الخميس الماضي.