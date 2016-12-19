الأميرال غريغوروفيتش” ينهي مهامه قبالة السواحل السورية

عادت الفرقاطة “الأميرال غريغوروفيتش” إلى القاعدة البحرية في مدينة سيفاستوبل بشبه جزيرة القرم الروسية، بعد أدائها بنجاح مهاما قتالية قبالة سواحل سورية.

حيث كانت الفرقاطة المزودة بصواريخ “كاليبر” المجنحة عالية الدقة، قد شاركت في توجيه ضربات مكثفة إلى مواقع الإرهابيين في ريفي حمص و إدلب منتصف تشرين الثاني الماضي، بجانب حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف”.

ويعتبر “الأميرال غريغوروفيتش” من أحدث السفن الحربية الروسية، إذ تسلمها الأسطول الحربي الروسي في آذار الماضي، وتبلغ حمولة السفينة 4 آلاف طن، وهي قادرة على التحرك بسرعة 30 عقدة، ومواصلة الرحلة لـ30 يوما دون الدخول إلى أية موانئ.