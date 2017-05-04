الأمير فيليب يتوقف عن ممارسة مهامه الرسمية في الخريف

أعلن قصر باكنغهام أن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث سيتوقف عن القيام بمهامه الرسمية بدءاً من خريف العام الحالي.

ففي بيان صدر بعد اجتماع طارئ لمساعدي الأسرة الحاكمة في قصر باكنغهام جاء فيه أن الملكة ستواصل الوفاء بكافة التزاماتها في إطار برنامج الفعاليات الرسمية.

كما ذكر مصدر مطلع على شؤون الأسرة الملكية أنه لا توجد هناك أي أسباب للقلق على صحة الملكة إليزابيث أو زوجها الأمير فيليب الذين من المقرر أن يشاركا اليوم في مراسم تقليد وسام الاستحقاق في المصلى التابع لقصر سانت جيمس الواقع قرب قصر باكنغهام.