الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن يعزون بوفاة تشوركين

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن الحزن والصدمة لنبأ الوفاة المفاجئة لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين.

وقال غوتيريس في بيان له صدر أمس «تلقيت بالصدمة والحزن نبأ وفاة المندوب الروسي الدائم والدبلوماسي البارز فيتالي تشوركين، وعلى الرغم من أننا لم نعمل معا إلا قليلا كنت أقدر عاليا إمكانية العمل معه وأثمن كل التثمين مساهمته في عمل الأمم المتحدة وأنا أقدم التعازي العميقة لعائلته وأقاربه وللحكومة والشعب الروسيين».

ووقف الدبلوماسيون في اجتماع بمجلس الأمن دقيقة صمت حدادا على تشوركين، وقدم أعضاء مجلس الأمن الدولي تعازيهم في بيان جاء فيه «يقدم أعضاء المجلس تعازيهم العميقة لعائلة المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة وللحكومة والشعب الروسي».

الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني نعت المندوب الروسي الراحل، قائلةً في رسالة عزاء بعثتها إلى وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف جاء فيها «إن الاتحاد الروسي فقد أحد أبرز دبلوماسييه»، مشيدةً بدور تشوركين الرائد في مجلس الأمن الدولي على مدى أكثر من 10 سنوات، وأضافت «السفير الراحل كان أيضا محاورا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي بما في ذلك القضايا التي لا تتفق فيها عادة وجهات نظر الاتحاد وروسيا».

من جهتها وصفت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي مندوب روسيا الراحل بـ”الزميل العزيز على الرغم من الفترة القصيرة التي عملت فيها معه، وعلى الرغم من اختلاف وجهات نظرنا إلا أنه أظهر مهنية عالية في الدفاع عن حقوق بلاده”.

بدوره اعتبر مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت في تغريدة على تويتر أن “اجتماعات مجلس الأمن المقرر عقدها هذا الأسبوع في الأمم المتحدة بشأن الأزمة في سورية وأوكرانيا لن تكون كسابق عهدها برحيل تشوركين”.

كما قدم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون تعازيه العميقة بوفاة المندوب الروسي.

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس وفاة الدبلوماسي البارز ومندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، وعبرت عن تعازيها لأسرة الفقيد الذي توفى قبل اتمام عامه الخامس والستين.