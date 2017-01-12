الأنترنيت إلى الحسكة والقامشلي خلال 10 أيام

أنهى فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة الحسكة عمليات تجهيز الربط الفني لبوابات مزود خدمة الانترنت في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وبين مدير فرع الشركة الدكتور جميل بلال أن الشركة تعاقدت مع “مزود خدمة انترنت” لتزويد المحافظة بانترنت /فضائي/ كما تم تعيين مندوبين من قبل مزود الخدمة في صالة الشركة بمدينة الحسكة للإجابة عن استفسارات المواطنين وتسجيل طلبات الاشتراك متوقعا وضع المزود في الخدمة خلال مدة اقصاها 10 أيام.

وأشار بلال إلى أن خدمة الانترنت انقطعت عن الحسكة منذ ثلاث سنوات نتيجة الاعتداءات الإرهابية على محاور الكابل الضوئي الحسكة /حلب و الحسكة/دير الزور مؤكداً أن عقد مزود خدمة الانترنت سينتهي بمجرد إصلاح محاور الكابل الضوئي علما أن ورشات الاتصالات مستمرة بإصلاح الكابل على المحور الجنوبي حيث تم إنجاز المحور بين الحسكة/ العريشة والمرحلة الثانية تتضمن المحور بين العريشة ومدينة الشدادي.

وكانت اتصالات الحسكة أعادت أمس الخدمة لمحطة الاتصال اللاسلكية في بلدة أبو راسين بريف رأس العين.