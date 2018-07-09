«الأيادي البيضاء» بالسويداء توزع مساعدات طبية لمرضى السكري والقلب

وزعت جمعية “الأيادي البيضاء” في السويداء مساعدات طبية لمرضى السكري والقلب والضغط في مدينة شهبا.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الجمعية سميرة سرايا إلى أن المساعدات تضمنت أدوية وأجهزة خاصة بمعايرة سكر الدم ووزعت بناء على الاحتياج الفعلي للمستفيدين وتماشيا مع هدف الجمعية في تعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.

وتخلل توزيع المساعدات حسب سرايا جلسة توعية للمستفيدين عبر المثقفتين الصحيتين في البرنامج الوطني للسكري بالسويداء هديل سلوم وشريفة عبيد حول التعريف بالداء السكري وكيفية التعامل معه والتغذية المناسبة لمرضاه.

وجمعية الأيادي البيضاء في محافظة السويداء تأسست عام 2014.