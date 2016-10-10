“الإحسان الخيرية” تقيم ورشة صحية في ريف اليعربيّة

بهدف تأمين كوادر بشرية مثقفة صحيّاً، وقادرة على التعامل مع أي طارئ صحي في القرى البعيدة عن المركز، بادرت جمعية الإحسان الخيرية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بإقامة ورشة صحية في قرية أم عظام بريف اليعربية تضمنت الأسس المهمة والضرورية في عالم الطب والصحّة تحدّثت عنها عبير الحسن المشرفة على الورشة فقالت: منذ فترة ومشروع الصحّة الإنجابية من خلال الشريكين المذكورين يبادر بتقدم الخدمات الطبية، باستهداف الريف حصراً، فتبين بأن عدداً كبيراً من القرى خالية من النقاط الصحية وبعيدة عن المركز، كالقرية المذكورة، التي تقع على الحدود العراقية مباشرة، فتمّت المبادرة باستهداف عدد من فتيات القرية المتعلمات، وتقديم جميع المعلومات الخاصة بالإسعافات والطوارئ الطبية، بشكل نظري وعملي، ومن خلال تجارب عملية على أحدث الأجهزة الطبية المرافقة، وبمشاركة من فريق طبي كامل ومتكامل ومتخصص في أكثر من مجال، واستمرار الورشة لعدد من الساعات أثمر على بناء ثقافة جيدة لدى المتدربات يمكن من خلالها أن تعالج تلك المتدربة أي عارض وحالة إسعاف، طبعاً وبدورها تلك المتدربات سوف تنقلن التجربة إلى باقي نساء وأهالي القرية.

وقد أبدى الأهالي وخاصة المتدربات الارتياح الكبير لنجاح الفكرة وأهميتها في مناطقهم، وسوف تجنى ثمارها بشكل دائم.

في نهاية الدورة تمّ تقديم هدايا تشجيعية للمتدربات تعنى بالمجال الطبي الذي تعلمت منه.

البعث ميديا || اليعربية – عبد العظيم العبد الله