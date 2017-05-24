الإخوة الأعداء.. السعودية والامارات تحجبان المواقع القطرية!

حجب النظام السعودي، اليوم الأربعاء، مواقع قنوات “الجزيرة” القطرية، ومواقع الصحف القطرية، وذلك بسبب تصريحات منسوبة لأمير قطر، زعمت الدوحة أنها مزيفة ونشرت بعد اختراق موقع وكالة الأنباء الرسمية.

وجاء في التصريح المنسوب لأمير قطر أن بلاده “نجحت في بناء علاقات قوية مع أميركا وإيران في وقت واحد، نظراً لما تمثله إيران من ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة”.

وأقدمت الامارات على حظر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الجزيرة نت.

وقالت في تنويه الذي يظهر للمستخدمين من داخل دولة الإمارات، إن محتويات الموقع تم تصنيفها ضمن المحتويات المحظورة التي لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية.