الإدارة الأمريكية تبيع الرياض نظاماً للدفاع الصاروخي

أعلنت واشنطن أنها ستبيع النظام السعودي نظاما للدفاع الصاروخي من صنع شركة لوكهيد مارتن، بقيمة 15 مليار دولار، وذلك في إطار استمرارها بابتزاز هذا النظام مع اطمئنانها بأنه سيستخدم هذه الأسلحة في تنفيذ أجنداتها بالمنطقة.

متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ذكر، وفقا لما نقلته رويترز، أن هذا الاتفاق تم بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأمريكية لإنجازه، شملت اتصالا شخصيا بين الرئيس دونالد ترامب وملك النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز، ما يبين حجم الضغوط على النظام السعودي والتي تطلبت تدخل ترامب شخصيا في سبيل إتمامها.

وأضاف بأن مسؤولين سعوديين وأمريكيين وقعوا اتفاقات العرض والقبول، الاثنين الماضي، فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ (ثاد) إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.

كما أوضح أن صفقة نظام ثاد للدفاع الصاروخي كانت قيد النقاش منذ كانون الأول 2016، وأنها تمت الآن.