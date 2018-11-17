الإدارة السياسية تكرم المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية والتعليم الأساسي من أبناء العسكريين

برعاية العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع أقامت الإدارة السياسية اليوم حفلاً تكريمياً للمتفوقين من أبناء العسكريين الشهداء والعاملين والمتقاعدين من الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة وشهادة التعليم الأساسي.

وألقى العماد المتقاعد محمود عبد الوهاب شوا نائب وزير الدفاع خلال الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بدمشق كلمة نقل فيها تحيات راعي الاحتفال وتمنياته لهم باستمرار النجاح والتفوق للمساهمة في بناء مستقبل مشرق لوطن يفخر بأبنائه ويعتز بعقولهم النيرة وبقدراتهم على تطويره في المجالات كافة مؤكداً ضرورة امتلاك إرادة الإصرار والتصميم على بلوغ الأهداف لأن التفوق العلمي أحد أوجه الرد على المعتدين وبلوغ مرتبة متقدمة بين الأمم.

وألقى الطالب الأول كلمة عبر فيها عن فخره وزملائه بهذا التكريم مؤكداً أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها وتتطور وتتقدم بعقولهم النيرة. تخلل الحفل توزيع الشهادات التقديرية والهدايا الرمزية على الطلاب المتفوقين الذين أكدوا بدورهم أنهم يهدون هذا التفوق لآبائهم وزملائهم من المقاتلين الذين يدافعون عن عزة الوطن وكرامته مشددين على أن تكريمهم سيكون حافزاً لإكمال درب البطولة والتضحية والفداء الذي خطه آباؤءهم الميامين وهم يدافعون عن عزة الوطن وسيادته وكرامته.

حضر الاحتفال عدد من ضباط الجيش والقوات المسلحة ورئيس اتحاد شبيبة الثورة وممثلون عن وزارة التربية وعدد من الشخصيات الرسمية وذوو المتفوقين.