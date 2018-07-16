الإرهابيون يطلقون النار على مسيرة مؤيدة للجيش خرجت قبل قليل في نبع الصخر بالقنيطرة ما أدى للإصابات بينهم نساء وأطفال

الإرهابيون يطلقون النار على مسيرة مؤيدة للجيش خرجت قبل قليل في نبع الصخر بالقنيطرة ما أدى للإصابات بينهم نساء وأطفال

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