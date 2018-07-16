عاجل1 الإرهابيون يطلقون النار على مسيرة مؤيدة للجيش خرجت قبل قليل في نبع الصخر بالقنيطرة ما أدى للإصابات بينهم نساء وأطفال 2018/07/16 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet الإرهابيون يطلقون النار على مسيرة مؤيدة للجيش خرجت قبل قليل في نبع الصخر بالقنيطرة ما أدى للإصابات بينهم نساء وأطفال اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات