الإرهاب المدعون من النظام التركي يسبب تراجع مؤشر الثقة الاقتصادي في البلاد

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، أن مؤشر الثقة في اقتصاد البلاد تراجع بنسبة 3.9% خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وقال المعهد، في بيان إن “مؤشر الثقة تراجع إلى 85.7 نقطة في شهر كانون الثاني الجاري مقارنة مع 89.2 نقطة في الشهر السابق”، موضحا أن الانخفاض تركز في قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات، وتجارة التجزئة، والبناء.

وأشار إلى أن مؤشر الثقة في قطاع الخدمات انخفض بمقدار 87.5 نقطة، وفي الصناعات التحويلية بـ 100.5 نقطة، وبمقدار 74.8 نقطة في قطاع البناء، وبـ 95.9 نقطة في قطاع تجارة التجزئة.

وبحسب التقرير، فإن الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا في النصف الأول من الشهر الجاري، والتذبذب الكبير في سعر صرف الليرة التركية، تمثل أهم أسباب انخفاض مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي، إذ فقدت العملة التركية 10% من قيمتها منذ بداية العام 2017.

وارتفع مستوى سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بعد أن خفضت وكالة “فيتش”، التصنيف الائتماني لتركيا إلى الفئة “غير الاستثمارية” بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت بمنتصف تموز/يوليو 2016.

وسجل سعر صرف الدولار في تركيا، اليوم الاثنين، 3.8750 ليرة.