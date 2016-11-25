الإرهاب يستهدف أحياء العاصمة دمشق بالهاون

اصيب شخص بجروح ووقعت أضرار مادية جراء اعتداء ارهابيي /جيش الاسلام/ بالقذائف على أحياء الدخانية وضاحية حرستا السكنية والمزة /86/ في دمشق وريفها.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن “ارهابيين يتحصنون في حي جوبر استهدفوا بقذيفة صاروخية حى الدخانية على الاطراف الشرقية لمدينة دمشق أدت الى اصابة شخص بجروح ووقوع اضرار مادية في المكان”.

ولفت المصدر الى “وقوع أضرار مادية في عدد من المنازل نتيجة سقوط قذائف صاروخية اطلقها ارهابيون على ضاحية حرستا السكنية وحى المزة 86”.