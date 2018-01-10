الإرهاب يستهدف حمص.. والجيش يرد على مصادر إطلاق الهاون

جددت المجموعات المسلحة خرقها لاتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص عبر استهدافها بالقذائف حي السبيل وعدة قرى وبلدات ما تسبب بإصابة مدني ووقوع أضرار مادية.

وأفاد مصدر في حمص بأن المجموعات المسلحة المنتشرة في منطقة تلبيسة والحولة قصفت بالقذائف قرى جبورين وكفرنان وأكراد الداسنية شمال مدينة حمص ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالممتلكات.

ولفت المصدر إلى سقوط قذيفة واحدة أطلقتها المجموعات المسلحة وسط حي السبيل ما أدى إلى إصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي.

وقال المصدر إن وحدات من الجيش العربي السوري ردت على الاعتداءات بتوجيه ضربات مركزة ودقيقة على أماكن إطلاق القذائف ما أسفر عن تدمير عدة منصات إطلاق قذائف ومدافع هاون متنوعة.