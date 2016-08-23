الإرهاب يستهدف كفريا والفوعة بالصواريخ

أصيب عدد من المدنيين اثر استهداف إرهابيي “جيش الفتح” بالقذائف الصاروخية لبلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي.

وبحسب مصادر أهلية فإن من بين المصابين عدد من الأطفال، مشيرين إلى أن مصدر القذائف هي مدينة بنش المجاورة للبلدتين.

وتعاني كفريا والفوعة منذ أكثر من عام ونصف العام من حصار قسري من قبل التنظيمات الإرهابية ونقص بالمواد الغذائية والطبية وأساسيات الحياة وشح في المياه الأمر الذي زاد المعاناة اضعافاً مضاعفة وتسبب بانتشار الأوبئة والأمراض.

البعث ميديا || وسام الجردي