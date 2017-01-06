الإرهاب يستهدف محردة والربيعة بريف حماة بالقذائف والاضرار مادية

استهدفت التنظيمات الارهابية المنتشرة في ريف حماة الشمالي مدينة محردة وبلدة الربيعة بعدد من القذائف الصاروخية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة أن “التنظيمات الارهابية استهدفت بـ/3/ قذائف صاروخية بلدة الربيعة” غرب مدينة حماة ب 18 كم ما أدى الى “ أضرار مادية في منازل المواطنين واحتراق سيارة”.

وأفاد مراسل سانا فى حماة فى وقت سابق بأن “التنظيمات الارهابية المنتشرة في اللطامنة استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية مدينة محردة الواقعة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم” لافتا الى أن الاعتداءات أدت الى “أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للاهالي دون اصابات في صفوف المواطنين”.