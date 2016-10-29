الإرهاب يواصل استهدافه لأحياء حلب الآمنة بالـ«القذائف»

واصلت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب والريف الغربي استهداف الأحياء الآمنة في المدينة بالقذائف الصاروخية ما تسبب بإصابة 6 أشخاص بجروح.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب بأن التنظيمات الإرهابية استهدفت صباح اليوم بعدد من القذائف الصاروخية حيي الحمدانية وصلاح الدين السكنيين ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح بينهم طفلة نتيجة الشظايا المتطايرة من شدة انفجار القذائف.

ولفت المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية “خلفت أضراراً مادية في منازل المواطنين وسياراتهم والممتلكات العامة والخاصة”.

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