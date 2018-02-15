الإسباني فيرداسكو يودع بطولة بوينس آيرس للتنس

خرج اللاعب الإسباني فيرناندو فيرداسكو من منافسات بطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس بعد خسارته أمام الأرجنتيني جيدو بيا.

وفجر بيا مفاجأة مدوية بالإطاحة بفيرداسكو المصنف الثامن عالميا من البطولة بالفوز عليه بمجموعتين دون رد 6 – 2 و 6-4.

المصنف الـ59 عالميا لم يحتاج لأكثر من ساعة للتفوق على اللاعب الإسباني وإقصائه من التواجد في البطولة المقامة على الملاعب الرملية.

اللاعب الأرجنتيني ضمن تواجده في الدور الثالث من بطولة الأرجنتين، ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة مواطنه هوراسيو زيبايوس والنمساوي دومينيك ثيم.