الإسراع في عملية الربط الشبكي أبرز مطالب مؤتمرات الشعب الحزبية

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هذا المقال رقم : 49 من 50 من العدد 2018-2-19-16040

2018-2-19-16040

 

 

واصلت الشعب الحزبية في المحافظات والجامعات، وبحضور الرفاق أعضاء القيادة القطرية، عقد مؤتمراتها السنوية، وقدّم الرفاق المؤتمرون أطروحات لتطوير العمل في كافة الجوانب التنظيمية والفكرية والخدمية والإنتاجية، الأمر الذي يعكس حيوية الحزب ودوره الريادي، وتركّزت المداخلات على ضرورة تعزيز دور القطاع العام ومؤسسات التدخل الإيجابي، وتفعيل المصالحات الوطنية، وتأمين احتياجات الأسر المتضرّرة بفعل الإرهاب، ودعت إلى نقل تنظيم الرفاق من فروعهم الأصلية إلى أماكن عملهم، وتحديث وسائل التثقيف الحزبي بما يتناسب مع المستجدات، وتطوير ملتقيات البعث الحوارية وإغنائها، والإسراع في عملية الربط الشبكي، وتزويد الشعبة والفرق الحزبية بأحدث المراجع والكرّاسات.

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