الإسكان تخصص 270 مسكنا شبابيا باللاذقية

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن تخصيص 270 مسكنا من الفئة أ للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في محافظة اللاذقية منطقة أوتوستراد الثورة المرحلة الثانية والمقررة بـ 7 سنوات اعتبارا من 4-2-2018.

وبينت المؤسسة في إعلانها اليوم أنه بإمكان المكتتبين الاطلاع على الجداول الاسمية ومواعيد جلسات التخصيص والقيم التخمينية للمساكن لدى الإدارة العامة للمؤسسة العامة للإسكان بدمشق وفروعها باللاذقية والموقع الالكتروني للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أنه يتوجب على المكتتب الحضور شخصيا أمام لجنة التخصيص مصطحبا معه دفتر الاكتتاب وعقد التنازل في حال وجوده أو أن يحضر وكيله القانوني بموجب وكالة موثقة لدى كاتب العدل، مبينة أنه في حال عدم الحضور لن تقوم اللجنة بتخصيص المكتتب ولن يدرج اسمه ضمن قوائم التخصيص في التوزيع اللاحق ووفق تسلسل أفضيلته.