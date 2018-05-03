“الإسكان” تقطع شوطاً في تأهيل مساكن عدرا العمالية

دمشق– بسام عمار

تتابع المؤسسة العامة للإسكان إنجاز الأعمال الخاصة بإعادة الإعمار لمدينة عدرا العمالية المتضررة من جراء الأعمال الإرهابية.

وأضاف مدير المؤسسة المهندس سهيل عبد اللطيف لـ /البعث/ أنه فيما يخص الأبنية المأهولة والمتضررة (المرحلة الأولى) والمستلمة من قبل أصحابها وأنه بعد المصادقة على العقد المبرم بين محافظة ريف دمشق /لجنة الأضرار الفرعية/ والمؤسسة بقيمة حوالي (820) مليون ليرة لإعادة تأهيل /175/ بناء فقد تم إبرام عقود الدراسة والإشراف مع الشركة العامة للدراسات والاستثمارات الفنية لإنجاز الإضبارة الفنية المتكاملة لها، وإبرام عقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ الأبنية المراد إزالتها وإعادة بنائها، وقد باشرت الشركة بأعمال الإزالة، ويجري إعداد الإضبارة الفنية الخاصة لتنفيذ إعادة تأهيل الأبنية المتبقية (تدعيم كامل – تدعيم جزئي) بموجب الدراسات المقدمة.

وبين المهندس عبد اللطيف أنه فيما يتعلق بإعادة الإعمار للمرحلة الثانية /توسع عدرا العمالية/ للأبنية التي هي في عهدة المؤسسة والمتعهدين فقد تم تأهيل /288/ شقة سكنية متضررة في الجزيرتين /11-14/ من الخطة الإسعافية للعام الماضي، وسيتم تأهيل /118/ شقة من الخطة العام الحالي وتم تأهيل /288/ شقة سكنية متضررة في الجزيرة /15/ العام الماضي، وسيتم تأهيل /100/ شقة العام الحالي، وتم إعداد الاضباة الفنية لدراسة الأبنية المتضررة إنشائياً وعددها /55/ بناء ليجري تأهيلها لاحقاً، مشيراً إلى أن المرافق العامة المتضررة في الجزر (121-13-14-15-16) يجري تأهيلها من الخطط الإسعافية للوزارة التي تتبع لها الشركات المنفذة، وهي (الشركة العامة للبناء والتعمير– الشركة العامة لأعمال الكهرباء – مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية) وقد باشرت بتنفيذ الأعمال.