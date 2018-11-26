“الإسكوا” تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أحيت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا “الإسكوا” اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف ذكرى صدور القرار 181 المتضمن خطة تقسيم فلسطين التاريخية.

وقال الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا منير تابت في كلمة له: إن التضامن الرمزي الذي نجدد التزامنا إياه كل عام لا يكفي بل يجب أن يقترن بالعمل لرفع الظلم عن الفلسطينيين ومساعدتهم للوصول إلى حقوقهم كاملة غير منقوصة حيث يعيش الشعب الفلسطيني واقعا قل مثيله من التشتيت والقمع والإفقار والظلم سببه ممارسات العدو الإسرائيلي الذي ينتهك المواثيق والقرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وأكد تابت أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لتأكيد حق هذا الشعب في الحياة كغيره من شعوب العالم وضرورة دعمه في نضاله.

من جهته قال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو: إن القضية الفلسطينية تلخص القضايا الوطنية والإنسانية في القرن العشرين لما حل بالشعب الفلسطيني من مجازر وانتهاكات وشطب هوية وغيرها موضحا أن محاولة شطب الهوية الفلسطينية التاريخية والاجتماعية والثقافة ومحاولة شطب كل التاريخ الفلسطيني ونفي شعبه من ارضه كان وما زال المحور الأساسي في الطريقة التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ولفت بسيسو إلى أن الشعب الفلسطيني بكل تاريخه وإرثه وحاضره من حقه أن ينعم بالمستقبل أسوة بشعوب العالم.

وأقيم على هامش الاحتفال معرض نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية لاطلاع الجمهور على مختارات من أرشيف مكتبتها تربط الماضي بالحاضر وتبرز ما يحويه هذا الأرشيف من صور فوتوغرافية وأوراق خاصة وملصقات وخرائط وكتب نادرة وأفلام وثائقية مع عرض “سلايد شو” لصور عن نكبة 48.