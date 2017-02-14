الإعلام الحربي: هذا ما يحصل في درعا

أكد الإعلام الحربي المركزي أن الجيش السوري يواصل تصديه للهجوم العنيف الذي تشنه الميليشيات المسلحة منذ يوم أمس الأول على محور “حي المنشية” في مدينة “درعا”، مشيراً إلى حالة انهيار في المعنويات لدى قادة المسلحين الميدانيين الذين لم يتمكنوا من تحقيق أهداف الهجوم.

وفي تقرير له، أكد الإعلام الحربي أن الميليشيات المسلحة ومن بينها جبهة النصرة فشلت في السيطرة على الحي أكثر من مرة على الرغم من تفجيرها لـ 3 آليات مفخخة، والزج بأعداد كبيرة من المقاتلين الانغماسيين.

وبعد تدمير الجيش السوري لأكثر من مفخخة قبل وصولها للهدف، أشار الإعلام الحربي إلى أن خسائر المسلحين في الاشتباكات المتواصلة فاقت الـ 200 مسلح من مختلف الميليشيات، مؤكداً في الوقت نفسه تدمير الجيش السوري لعدد من “مراكز العمليات القيادية والميدانية والمدافع والدبابات وآليات النقل والأسلحة الرشاشة”.

يشار إلى أن الميليشيات المسلحة أطلقت هجوماً عنيفاً على نقاط الجيش في حي “المنشية” بمدينة درعا تحت مسمى “الموت ولا المذلة” وذلك في محاولة منها لاختراق الحي والدخول إلى مناطق سيطرة الدولة السورية، إلّا أن مصادر عسكرية نفت وجود أي خرق في دفاعات الجيش السوري في المنطقة.