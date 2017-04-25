“الإعلام التنموي” ينضم لجهود التوعية بأهمية الطاقة المتجددة

ركزت محاور ورشة العمل التي أقامتها اليوم مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة بعنوان /التوعية بأهمية استخدام الطاقات المتجددة/ حول التعريف بالطاقات المتجددة وواقعها في سورية ومستقبلها وطرق الترويج لها إعلانيا وإعداد تقارير صحفية حول هذا الموضوع.

وأشار مدير الإعلام التنموي بالوزارة عمار غزالي إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات تدريبية بهدف بناء قدرات الإعلاميين وتدريبهم وتزويدهم بالمعلومات والمصطلحات الصحيحة حول الموضوع ليتمكنوا من إيصال رسالتهم بطريقة سهلة وسلسة.

من جهته معاون مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة سنجار طعمة لفت إلى أهمية الورشة لنشر الوعي الطاقي واطلاع الإعلاميين على آخر المستجدات بمجال الطاقة وتزويدهم بالمصطلحات والمفاهيم التي تفيدهم وتدعمهم في صياغة الأخبار ليتمكنوا من توصيل رسالتهم الإعلامية إلى اكبر شريحة ممكنة.

وأوضح طعمة ان المركز الوطني لبحوث الطاقة يعمل على استثمار أي مصدر من مصادر الطاقات المتجددة في سورية بالطريقة الاقتصادية ويتعاون مع الوزارات المعنية ومستعد لتقديم أي دعم فني في هذا الموضوع لإقناع أصحاب القرار بتنفيذ هذه المشاريع لحل جزء من المشكلة.

بدورها الدكتورة أميمة معراوي أشارت في محورها المتعلق بكيفية الترويج للطاقات المتجددة إعلانيا إلى أن التسويق هو تبادل منفعة بين طرفين ويحتاج الى أربعة عناصر أساسية هي /المنتج والسعر والترويج والتوزيع/ إضافة الى المعرفة بطرق الترويج والياته للوصول إلى الجمهور.

بدوره رأى الدكتور عربي المصري المصري أن على الاعلاميين مهمة كبيرة لايصال الفكرة سواء من خلال الرسائل المباشرة التوجيهية والاعلانية أو من خلال التغطية الإعلامية التي تشمل كل الرسائل الاعلامية سواء الاخبارية او المقابلات والتحقيقات واللقاءات لنشر هذا الموضوع وتفعيله في المجتمع كحل بديل للأزمة التي نعيشها فيما يتعلق بالطاقة