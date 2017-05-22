“الإعلان صناعة تشاركية”.. ملتقى إعلاني الأربعاء المقبل

تقيم المؤسسة العربية للإعلان بالتعاون مع غرفة تجارة ريف دمشق يوم الأربعاء المقبل الملتقى الإعلاني “الإعلان.. صناعة تشاركية” وذلك في فندق الشيراتون بدمشق.

مدير عام المؤسسة العربية للإعلان وسيم حمزة بين أن الملتقى يتضمن حوارات مفتوحة وعروضا إعلانية متميزة لدعم وتسويق المنتج الوطني ويشكل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات مع الجهات المعلنة ووسائل الإعلان في سورية بهدف تشجيع الصناعة الوطنية والترويج لها وإبراز دور المنتِج السوري كعلامة فارقة ورافعة للاقتصاد الوطني برؤية جديدة وتقديم تسهيلات له بعيدا عن النمطية.

كما أشار حمزة إلى أن هدف الملتقى إعادة استقطاب الإعلانات عبر المحطات والإذاعات الحكومية، من خلال دعوته نحو 350 شخصية اقتصادية وتقديمه عروضا وشرائح إعلانية مميزة للراغبين بالإعلان.