الإعلان عن أسماء المقبولين لإجراء الاختبار لتعيين/897/ عاملا لدى المصارف العامة

أعلن المصرف التجارى السورى قوائم بأسماء المقبولين لإجراء الإختبارات العملية لتعيين 897 عاملا من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة للعمل لدى ادارات المصارف العامة وفروعها بالمحافظات.

ووفقا للإعلان فان القوائم تتضمن أيضا //مواعيد الاختبارات العملية للمقبولين لكل الفئات المذكورة والتى ستجرى ضمن

الدوام الرسمى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا//.

وتتألف اللجان الاربع التى ستجرى الاختبارات من //الإدارات المركزية للمصرف التجارى السورى والمصرف الصناعى والمصرف العقارى ومصرف التسليف الشعبى//.

وكانت المصارف العامة /الصناعى والزراعى التعاونى والعقارى والتسليف الشعبى والتجارى السورى والتوفير/ أعلنت العام الماضى عن اجراء مسابقة واختبار لتعيين 2261 عاملا من الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة للعمل لديها فى اداراتها المركزية وفروعها بالمحافظات

وحددت المصارف فى الاعلان المذكور نوع الوظيفة المطلوبة للفئات الثالثة والرابعة والخامسة وهى //كاتب وكاتب مساعد وسائق وضارب

الة كاتبة ومساعد ومأمور هاتف وعامل هاتف وعامل كهرباء وحارس وآذن ومراسل// وكذلك //المؤهل العلمى والمهنى المطلوب لشغلها//.

وللاضطلاع على قوائم المقبولين للاختبارات ومواعيدها يمكن زيارة الموقع الالكترونى للمصرف التجارى السوري.

سوزان بدور