الإعلان عن أسماء 10 من المرشحين الـ30 لجائزة الكرة الذهبية

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الاثنين 24 تشرين الأول أسماء عشرة من المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وكان من ضمنهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكشفت المجلة الفرنسية في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ستعلن عن هوية الفائز في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرة إلى أنها ستنشر باقي الأسماء العشرين على أربع دفعات على امتداد الأسبوع الجاري.

وعادت جائزة الكرة الذهبية حصرا إلى كنف مجلة “فرانس فوتبول” بعد إنهاء الشراكة التي جمعتها بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منذ 2010.

وكانت جائزة أفضل لاعب في العالم تمنح خلال حقبة الشراكة بين “فرانس فوتبول” و”فيفا” في كانون الثاني في حفل يقام في زيوريخ السويسرية، حيث يتواجد مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأجرت “فرانس فوتبول” تغييرات أخرى متعلقة بنظام منح الجائزة، حيث أن التصويت سيحدد الأفضل من بين لائحة تضم 30 لاعبا وليس 23 كما جرت العادة في النسخ الأخيرة. كما ألغيت المرحلة الوسطية التي تعلن فيها اللائحة النهائية المكونة من ثلاثة لاعبين.

وسيكون رونالدو الأوفر حظا لخلافة غريمه في برشلونة الإسباني والمنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي، والفوز بالجائزة بعد قيادته فريقه ريال مدريد الإسباني إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، كما قاد رونالدو منتخب بلاده البرتغال إلى التتويج بكأس أمم أوروبا التي استضافتها فرنسا الصيف الماضي.

هذه قائمة بأسماء عشرة لاعبين من أصل ثلاثين مرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم:

الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، البلجيكي كيفن دي بروين، الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ، الويلزي غاريث بايل، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، الأرجنتينيان باولو ديبالا وغونزالو هيغواين، الأوروغوياني دييغو غودين، والفرنسي أنطوان غريزمان.