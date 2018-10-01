الإعلان عن جبهة سعودية معارضة لنظام آل سعود

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في بيان له، نشره عبر “تويتر، كشف الكاتب السعودي مرزوق مشعان العتيبي عن اعتزام “عشرات الآلاف” من معارضي نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، تأسيس كتلة مُناهضة تحمل اسم “حركة التعبئة الوطنية”.

ويقيم الكاتب مرزوق مشعان العتيبي، حاليا في باريس، وهو كاتب سابق في صحيفتي “مكة”، و”الشرق”، المحليتين، إضافة إلى عمله الأكاديمي مدرسا في قسم الكيمياء بجامعة الملك سعود.

وقال “العتيبي”، في البيان التأسيسي، موجها خطابه للشعب السعودي، إن “نظام آل سعود قد أذلكم وامعن في إذلالكم وإفقاركم واستعبادكم والاستخفاف بكم، لا يستجيب إلى دعوات الإصلاح التي دعا لها عشرات الآلاف من الشعب السعودي”.

وقال العتيبي، في بيان له: ”عزمنا الشروع في التحضير لتأسيس حركة التعبئة الوطنية، بهدف المساهمة في الجهود الساعية إلى إرساء نظام حكم رشيد في دولة الجزيرة العربية يرعى مصالح البلاد والعباد”.

وأيد عدد من أبرز المعارضين في السعودية، بيان مرزوق العتيبي، داعين جميع المعارضين لنظام آل سعود في داخل المملكة إلى محاولة الخروج وإعلاء صوتهم كما فعل العتيبي وآخرون.