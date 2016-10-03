الإفراج عن رهينة فرنسية في اليمن

أعلنت الخارجية العمانية الاثنين 3 تشرين الأول نجاح وساطة عمانية في الإفراج عن الفرنسية من أصل تونسي نوران حواس المختطفة منذ الأول من كانون الأول عام 2015 في اليمن.

وقال بيان مقتضب للخارجية العمانية على حسابها الرسمي في “تويتر”،: “الجهات الأمنية في سلطنة عمان، نجحت بالتنسيق مع بعض الأطراف اليمنية في العثور على نوران حواس في اليمن”.

وأشار البيان إلى أن حواس نقلت إلى السلطنة تمهيدا لإعادتها إلى بلادها.

وكانت حواس ظهرت في أيار الماضي، في شريط فيديو وهي شاحبة بلباس أسود وناشدت الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل وإطلاق سراحها.

جدير بالذكر أن الشابة الفرنسية، هي مسؤولة قسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن واختطفت في صنعاء بتاريخ 1 كانون الأول 2015، ولم تعرف الجهة التي اختطفت حواس ولا مكانها.