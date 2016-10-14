الإفراج عن مواطن روسي احتجزه إرهابيون في سورية عام 2013

كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الجمعة عن عودة المواطن الروسي قسطنطين جورافليوف، الذي احتجزه إرهابيون في سورية عام 2013، إلى روسيا وتم تسليمه لأهله.

وقال جهاز الأمن في بيان له: “عاد المواطن الروسي جورافليوف قسطنطين فلاديميروفيتش، مواليد عام 1981، إلى أراضي روسيا الاتحادية، بعد اختطافه أثناء سفره في تشرين الأول 2013 شمال سورية من قبل أحد التشكيلات المسلحة واحتجازه على مدى 3 أعوام”.

وأشار البيان إلى أنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة مع جورافليوف، فإنه التقى مع عائلته. يذكر أن جورافليوف، كان يعتزم عبور سورية في إطار مشروعه “وجها لوجه مع الصحراء”، ليواصل بعدها رحلته في الشرق الأوسط وينهيها في مصر. وفي تشرين الأول 2014، تم رفع قضية جنائية بموجب مادة “خطف إنسان على أيدي جماعة منظمة”.