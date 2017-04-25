الإفراج عن 1118 سجينا جنائيا بموجب عفو رئاسي في مصر

أعلنت الداخلية المصرية الإفراج عن 1051 نزيلا بالسجون يستحقون الإفراج عنهم بموجب مرسوم العفو الذي اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

واوضحت الوزارة ان العدد الذي يشمله هذا العفو هو 1118 سجينا جنائيا، إضافة إلى 67 نزيلا يستحقون إفراجا مشروطا، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.

ولم يشمل قرار العفو أي سجين سياسي.