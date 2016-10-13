الإفراط في تناول «مكملات الكالسيوم» يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أن مكملات الكالسيوم التي تتعاطاها الكثير من النساء لتعزيز صحة عظامهن، ترفع من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت الدراسة الجديدة التي أجراها باحثون من جامعة جونز هوبكنز الطبية، أن مكملات الكالسيوم تجعل الناس أكثر عرضة لتراكم الترسبات في الشرايين، مما يسهم في خطر حدوث النوبات القلبية.

وأوضح الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أنه من الأفضل للأشخاص أن يحصلوا على الكالسيوم من الغذاء مثل منتجات الألبان والخضار الورقية الخضراء، والحبوب الكاملة والعصائر.

وأشار الباحثون إلى أن الكالسيوم يترسب في الشرايين، ويمنع تدفق الدم، ويزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية، لافتين إلى أن حوالي 43% من الرجال والنساء تتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.

وقال الدكتور ايرين ميكوس، أستاذ مساعد في مركز “Ciccarone” لمنع أمراض القلب في جامعة جونز هوبكنز للطب، “إذا كنت قلقاً حول فقدان العظام، يجب عليك الحصول على الكالسيوم من خلال الغذاء”

وأضاف الباحثون أن الناس الذين يحصلون على جرعة عالية من الكالسيوم بالأطعمة كانوا أقل عرضة لخطر حدوث تكلسات او ترسبات في الشريان التاجي.