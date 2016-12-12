الإقلال من الطعام يساعد على ترتيب عمل “المخ”

افترض العديد من العلماء أن الجوع أو الإقلال من الطعام مفيد لصحة الجسم ويساعد في تقوية جهاز المناعة، وقد أكدت البحوث الأخيرة صحة تلك الفرضية.

قام علماء من الولايات المتحدة بإجراء اختبارات على يرقات ذبابة الفاكهة للتأكد من آلية تأثير الجوع على الجهاز العصبي، وخلال الدراسات توصل العلماء إلى أن الجوع أو نقص السعرات الحرارية له تأثير فوري على عمل الجهاز العصبي لليرقات، وهذه الآلية من التأثير تحدث على مستوى الاتصالات المشبكية في الخلايا العصبية، فبعد أن يجوع الجسم بثلاث ساعات فقط ينخفض نشاط الخلايا العصبية بمقدار النصف.

وعن آلية فائدة الجوع على عمل الدماغ والجهاز العصبي في الجسم قال العلماء: “إن الأمر قد يبدو متناقضا بعض الشيء للبعض، فالكثير يتساءلون كيف لانخفاض نشاط الخلايا العصبية أن يساعد على صحة الجهاز العصبي؟! الأمر أبسط مما هو عليه في الواقع، فالدراسات بينت أن الجوع يجبر الجسم على خفض آلية عمله، أي يصبح الجسم بوضع مماثل لوضع (توفير الطاقة)، كما أن هذا الوضع يجبر الخلايا العصبية على خفض نشاطها الأمر الذي يساعدها على أخذ استراحة ويعطيها فرصة لتهدأ وتستعيد نشاطها.