الإمام الخامنئي: إذا أراد أحد القيام بأي عمل يخل بالأمن في البلاد فسيواجه رداً قاسياً

حذر قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي من أهداف أعداء إيران الرامية إلى زعزعة الأمن وإثارة الفوضى والفتنة فيها.

وقال الخامنئي خلال حفل تخريج دفعة من ضباط جامعة الإمام الحسين.. “إذا أراد أحد القيام بأي عمل يخل بالأمن في البلاد فسيواجه ردا قاسيا”.

وأضاف الخامنئي.. “اذا اشترك الشعب بالانتخابات ضمن الأطر الأخلاقية والإسلامية والقانونية فستكون الانتخابات مصدرا لعزة الجمهورية الإسلامية وشرفها أما إذا كانت المشاركة لا تراعي الأخلاق والقوانين وأحيت آمال الأعداء من خلالها فلن تكون الانتخابات مصدر خير”.

يذكر أن انتخابات الدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية الإيرانية ستجري يوم الـ 19 من أيار الجاري بين المرشحين المؤهلين وهم ابراهيم رئيسى والرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني والنائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري وعضو المجلس المركزي لحزب المؤتلفة الإسلامي مصطفى ميرسليم ووزير الصناعة الأسبق مصطفى هاشمي طبا وعمدة طهران محمد باقرقليباف.