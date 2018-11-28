الإنترنت الخلوي أسرع من المنزلي في بعض البلدان

نشرت شركة “OpenSignal” قائمة بالبلدان التي تتميز ببطء الإنترنت عبر شبكات الـ Wi-Fi مقارنة بسرعته عبر شبكات الاتصال الخلوية.

وأشارت الشركة إلى أن 33 بلدا حول العالم، منها بلدان عربية كلبنان وقطر وعمان والإمارات العربية، تعاني من بطء في تحميل البيانات عبر شبكات Wi-Fi، بينما سرعة تحميل البيانات من الإنترنت عبر شبكات LTE الخلوية أسرع بكثير. كما أشارت الشركة إلى أن سرعة تحميل البيانات عبر شبكات LTE في أستراليا مثلا تبلغ 34.6 ميغابايت/ثانية، بينما تبلغ هذه السرعة عبر شبكات Wi-Fi هناك 21.6 ميغابايت فقط.

ووفقا لنائب رئيس “OpenSignal”، إيان فوغ، فإن تلك البيانات تشير إلى أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية يجب أن تعيد اعتبارها في تطوير التقنيات للتعامل مع الإنترنت في أجهزتها، كما يجب على شركات الإنترنت المنزلي إعادة تقييم عمل شبكاتها.