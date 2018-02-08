“الإندبندنت”: تركيا تجند إرهابيين من “داعش” للقتال في عفرين!

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إفادات لإرهابي “سابق” في تنظيم “داعش”، ذكر فيها أن القوات التركية جندته مع زملائه ودربتهم من أجل الهجوم على أهداف كردية في عفرين.

الإرهابي “الداعشي”، وهو من شمال شرق سورية وما زال يرتبط بصلات وثيقة مع التنظيم، صرح للصحيفة البريطانية أن أنقرة تعتمد في الكثير من نواحي هجومها على هؤلاء “الدواعش”.

وحتى لا ينكشف أمر التعاون التركي الداعشي، لفت الإرهابي إلى أن التمويه على هذه الأعمال يكون بعدم نسخ الطرق الداعشية في الأعمال الهجومية، لعدم إثارة الانتقادات الدولية ولكي تكون تكتيكات تفجير السيارات والعربات محددة بـ”حزب العمال الكرستاني”، وذلك حسبما سماع من الضباط الأتراك.