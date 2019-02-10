الإندبندنت.. معظم البريطانيين يريدون تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي

أظهر استطلاع جديد للرأي نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم أن أغلبية البريطانيين يريدون تأجيل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى ما بعد الموعد المحدد في الـ 29 من آذار وربما إجراء استفتاء ثان عليه.

وأظهر الاستطلاع الذى أجرته شركة بي إم جي للأبحاث أن 53 بالمئة من البريطانيين يدعمون تأجيل الانسحاب في الاتحاد وترك الباب مفتوحا أمام إجراء استفتاء شعبي ثان على هذه المسألة او عقد محادثات جديدة مع بروكسل بهذا الشأن.

وفي المقابل أعرب 33 من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم اتمام عملية الخروج دون اتفاق فيما قال 14 بالمئة انهم لم يحددوا موقفهم بعد.

وأعرب 49 بالمئة من المستطلعين عن تخوفهم من أن الخروج دون اتفاق سيشكل كارثة على الاقتصاد البريطاني ويتسبب بضرر طويل الأمد للبلاد.

ويأتى هذا الاستطلاع في الوقت الذى يسعى فيه زعيم حزب العمال جيريمي كوربين إلى تهدئة الغضب بين نواب حزبه بالتشديد على أن اقتراح التصويت النهائي على الاتفاق سيكون على الطاولة فيما طرح العديد من وزراء الحكومة علنا مقترح العمل بالمادة 50 التي تسمح بتأجيل الخروج لفترة قصيرة للحصول على تشريع حاسم من خلال مجلس العموم.