الاتحاد الأوروبي: تمديد العقوبات الاقتصادية على روسية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تمديد العقوبات الاقتصادية بحق روسيا لمدة ستة أشهر أخرى.

وذكر موقع “روسيا اليوم” أن توسك كتب في حسابه على موقع “تويتر” أن “الاتحاد الأوروبي اتفق على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا”.

ويحتاج القرار ليكون نافذا إلى تصديق الدول الـ “28” الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميا على أن يتم ذلك على الأرجح اعتبارا من الأسبوع المقبل وفق متحدث بإسم أستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وتطال هذه العقوبات التي فرضت في صيف 2014 بعد بضعة أشهر من عودة القرم للسيادة الروسية مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع وشركات نفطية روسية وتحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا.

يشار إلى أن روسيا تؤكد مرارا رفضها سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشددة على أن أي عقوبات ضدها لن تغير سياسة موسكو ولن تمر دون اجراءات جوابية روسية.