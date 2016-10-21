الاتحاد الأوروبي: لا عقوبات على روسيا بسبب سورية

لم يتضمن بيان ختامي صادر عن اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد روسيا.

وصرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بأن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يقرروا فرض عقوبات جديدة على روسيا.

ويشار إلى أن زعماء الدول الغربية الرئيسية رأوا ضرورة فرض عقوبات جديدة من شأنها أن تردع روسيا عن مساندة الجيش العربي السوري.

وقالت صحيفة “فاينانشل تايمز” إن زعماء مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على رأسهم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، ضغطوا على زعماء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لجهة رفض عقوبات لها صلة بتطورات الوضع السوري ضد روسيا.