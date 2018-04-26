الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالاتفاق النووي إيران: لن نتنازل أمام غطرسة ترامب

فيما تصر وسائل الإعلام الأمريكية على أن دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على الاتفاق النووي قد وضعت خطة للخروج منه تماشياً مع موقف واشنطن، أكدت فريدريكا موغيريني مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيظل ملتزماً بالاتفاق النووي مع إيران، نافية كل الأحاديث الأمريكية، في حين شددت الخارجية الألمانية على أنه من سلم أولوياتها الحفاظ على الاتفاق، بينما أكدت موسكو وبكين أنهما غير معنيتين بأي محادثات تجريها الأطراف الأوروبية وأمريكا حول تعديل الاتفاق، وأنها لم تفوض أحداً في هذا التعديل، وشددتا على أن الاتفاق قائم ولا بديل عنه، وفي طهران أكد المسؤولون الإيرانيون جاهزية بلادهم لأي خيار ممكن أن يتخذه ترامب، بما فيه نقض الاتفاق، فالأوامر صدرت لهيئة الطاقة الذرية للتأهب في حال أي طارئ.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري بمحافظة أذربيجان الشرقية أن إيران لن تتنازل أمام غطرسة أميركا، وقال لقد عملنا على إتمام الحجة ونزعنا كل الذرائع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونفذنا التزاماتنا وإذا أرادت الدول الأخرى أن تفعل شيئاً في مواجهتنا فإن شعبنا موحد ومستعد لمواجهة كل الظروف

في السياق حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني من أن عدم التزام واشنطن بالاتفاق النووي سيمثل تهديداً للأمن القومي الإيراني والأمن العالمي أيضاً. وفي حديث مع قناة روسيا اليوم قال شمخاني: في حال قامت واشنطن بنقض الاتفاق فستعيد طهران نشاط منشآتها النووية إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق.

من جانبه حمل مندوب إيران في مكتب الأمم المتحدة بجنيف رضا نجفي الولايات المتحدة مسؤولية أي تداعيات ناجمة عن السياسات الوقحة ضد الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة دول خمسة زائد واحد.

وقال نجفي في كلمة خلال الاجتماع التمهيدي لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي إن الأهمية الحيوية للاتفاق النووي كأنموذج لحل وتسوية القضايا التقنية والسياسية المعقدة تم الاعتراف بها رسمياً إلى حد كبير ولهذا السبب فإن المجتمع الدولي داعم لتنفيذ هذا الاتفاق.

بدوره انتقد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول منظمة أوبك واتهامه إياها بالتلاعب في أسعار النفط وأشار زنغنه إلى تصريحات ترامب الأخيرة حول منظمة أوبك للنفط، وقال: إن أقوال ترامب تتناقض مع تصرفاته، معرباً عن اعتقاده أن أمريكا ودونالد ترامب يريدان رفع أسعار النفط لكي تنشط شركة /شل اويل/ وبهذا تزداد عوائد الإدارة الأمريكية وتبعاً لها تزداد فرص العمل في أمريكا، وأوضح زنغنه أن ترامب ومن خلال تصريحاته وجه اتهامات لمنظمة أوبك لا تستند إلى وقائع وأدلة

من جانبه أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن دول الاتحاد والولايات المتحدة لا تملك صلاحيات لتعديل الاتفاق النووي، وقال تعليقاً على أنباء حول مشاورات مغلقة بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تعديل الاتفاق النووي: إذا توصلت الثلاثية الأوروبية والأمريكيون إلى اتفاقات ما فليس لدينا ولزملائنا الصينيين أي علاقة بها.. الاتفاق النووي مع إيران وقعته كل الأطراف ولم يخول أحد الثلاثية الأوروبية للتحدث باسم السداسية بشأن إيران التي تشمل روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

إلى ذلك أعلنت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بالاتفاق النووي مع إيران، وقالت إن هذا الاتفاق موجود ويعمل وأوروبا ستلتزم به، مشددة على أنه يجب الحفاظ على هذا الاتفاق.

إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران هو على رأس أولويات ألمانيا ولا مجال لإعادة التفاوض عليه وقال: بالنسبة لنا الموقف يظل واضحاً أهم أولوية هو الحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه بشكل كامل من كل الأطراف، وأضاف أن الاتفاق تم التفاوض عليه بين سبع دول والاتحاد الأوروبي ولا مجال لإعادة التفاوض عليه لكن من الواضح أيضاً أنه بعيداً عن الاتفاق النووي نريد أن نضمن أن برنامج إيران النووي يستخدم حصرياً للأغراض السلمية.