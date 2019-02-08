الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية إلى قائمة سوداء

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية إلى قائمة الدول الفاشلة في مكافحة غسل الأموال.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي القول إن القائمة ستشمل السعودية وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة مشيرة إلى أن تمرير هذا القرار يتطلب توافق المفوضية الأوروبية على هذه القائمة خلال الأسبوع المقبل .

وبحسب مسؤولين فإن النظام السعودي وحلفاءه بمن فيهم الولايات المتحدة ضغطوا على بروكسل لإزالة السعودية من القائمة.

وكان النظام السعودي اخفق العام الماضي في نيل العضوية الكاملة بمجموعة العمل المالي “فاتف” بسبب عدم مكافحته غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث قالت متحدثة باسم المجموعة إنه بعد إجراء العملية التي تعرف باسم التقييم المشترك تبين أن السعودية حصلت على مستوى كفاءة منخفض في سبعة معايير من بين 11 معيارا جرى تقييمها فيها بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.