الاتحاد الأوروبي يمهل بلجكيا للغد للموافقة على اتفاق التبادل الحر

أمهل الاتحاد الأوروبي اليوم بلجيكا حتى مساء يوم غد الاثنين لتعلن موافقتها أو لا على اتفاق التبادل الحر مع كندا والذي تعطله منطقة والونيا.

وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم في حسابها على موقع تويتر إننا نأمل الآن في أن تتمكن بلجيكا من إنهاء هذه المسالة بنجاح.

من جهته أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البلجيكي أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اتصل اليوم برئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل وابلغه المهلة لافتا الى ان المفاوضات على المستوى البلجيكي قائمة وسيتم عقد اجتماع بين كل الكيانات الفيدرالية فى بلجيكا.

ومن المقرر أن يجرى حفل توقيع الاتفاق يوم الخميس القادم فى بروكسل بحضور رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو0