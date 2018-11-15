الاتحاد الأوروبي يهدد أمريكا: سنرد بالمثل

بعد اجتماع مع ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، هددت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم اليوم الأربعاء أن الاتحاد أمامه قائمة جاهزة بالأهداف المحتملة للرد بالمثل في حالة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السيارات الواردة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت مالمستروم الصحفيين قائلة إنهما لم يتحدثا بشكل محدد عن رسوم السيارات لكنهما ركزا على قضايا التعاون التنظيمي وسبل تمكين دول الاتحاد الأوروبي باستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا من الولايات المتحدة.