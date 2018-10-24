الاتحاد الإسباني يُعمق من جراح الملكي

رفضت لجنة الحُكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاستئناف المُقدم من ريال مدريد، حول الطرد الذي تعرض له نجمه، خلال مواجهة سيلتا فيجو، مع فريق الشباب.

وبذلك تأكد غياب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، عن صفوف الملكي، خلال المواجهة المرتقبة ضد الغريم التقليدي برشلونة، الأحد المقبل بالليجا.

وتلقى فينسيسوس البطاقة الحمراء، بعدما حصل على إنذارين، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكان هو صاحب هدف الميرنجي الوحيد، حيث تقرر إيقافه لمباراة واحدة.

وسيكون فينسيسوس هو ثاني الغيابات عن صفوف الملكي في الكلاسيكو، بجانب داني كارفاخال الذي يُعاني من الإصابة.