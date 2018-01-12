الاتحاد الإفريقي: تصريحات ترامب شاذة وعنصرية

أدان الاتحاد الأفريقي اليوم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الدول التي يأتي منها المهاجرون ولا سيما أفريقيا وهاييتي والسلفادور وغيرها بأنها “حثالة” مؤكدا أن تلك التصريحات تمثل “شذوذا عن السلوك المقبول وتثير الغضب”.

وقالت إبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم إن “تصريح ترامب يشذ عن السلوك المقبول.. وليس جارحاً للشعوب ذات الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة فحسب وإنما بالتأكيد للمواطنين الأفارقة كذلك”.

بدوره ندد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتصريحات الرئيس الأمريكي مؤكدا أنها “عنصرية وتحض على كراهية الأجانب”.

ونقلت رويترز عن روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قوله: تصريحات صادمة ومشينة من رئيس الولايات المتحدة ولا توجد كلمة أخرى يمكن أن يستخدمها المرء سوى عنصرية، مضيفا: لا يمكنك أن تصف دولا وقارات بأكملها بأنها حثالة وأن سكانها بالكامل غير البيض ليسوا محل ترحيب”.

وأشار كولفيل إلى أن “المسألة أكبر من استخدام لغة بذيئة, موضحا أن “الأمر يتعلق بفتح الباب لأسوأ جانب من الإنسانية وهو إقرار العنصرية وكراهية الأجانب والتشجيع عليهما ما قد يفسد حياة الكثيرين ويدمرها”.

من جانبه بين وليام سبندلر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن “موقف المفوضية يقوم دائما على وجوب توفير الحماية لمن يضطرون للهروب من حرب أو اضطهاد ويحتاجون للجوء بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو مكان الولادة”.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت عن مصادر لم تسمها قولها “إن ترامب تساءل خلال استقباله في مكتبه أمس عددا من أعضاء مجلس الشيوخ للبحث في مشروع يقترح الحد من لم الشمل العائلي وممن يسمح لهم دخول القرعة على “البطاقة الخضراء” ..”لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من حثالة الدول إلى هذا البلد” في إشارة إلى دول أفريقية وإلى هاييتي والسلفادور.

هذا وفي محاولة منه للتهرب من تصريحاته قال ترامب في وقت لاحق اليوم في تغريدة على موقع تويتر “اللهجة التي استخدمتها في الاجتماع كانت قاسية لكنني لم استخدم هذه الكلمات”.

لكن السناتور الديمقراطي ديك دوربن أكد أن ترامب استخدم خلال الاجتماع المذكور عبارة “حثالة” عدة مرات عند حديثه عن دول أفريقية وأمريكية لاتينية.

ونقلت ا ف ب عن دوربن قوله في تصريح له اليوم “ترامب ذكر تلك الكلمات الوضيعة والفظة بعينها واصفا تلك البلدان بأنها حثالة وليس لمرة واحدة وإنما مرارا”.