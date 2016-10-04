الاتحاد الروسي يخفض مدة إيقاف الحسناء شارابوفا

قال رئيس الاتحاد الروسي للتنس شامل تاربيشتشيف إن محكمة التحكيم الرياضية في لوزان، قررت تخفيض مدة إيقاف الاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا.

وذكر تاربيشتشيف، أن المصنفة الأولى عالميا سابقا في رابطة لاعبات التنس المحترفات، تستطيع المشاركة في منافسات الاتحاد الدولي للتنس، بدءا من الـ26 نيسان المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الروسي للتنس: “جيد لأن مدة الإيقاف قلصت، لقد استجابوا لطلبنا، لأن شارابوفا نزيهة. هل ستعود إلى مستواها السابق؟ هذا متوقف عليها. نريد أن تلعب مع المنتخب الروسي وأن تفوز بميدالية في الألعاب الأولمبية المقبلة.

يذكر أن الاتحاد الدولي للتنس أوقف شارابوفا في 8 حزيران الماضي لمدة عامين، بعد ثبوت تناولها لمادة ميلدونيوم المحظورة على الرياضيين.

وطعنت النجمة الروسية البالغة من العمر 29 عاما في هذا الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية، وطالبت برفع العقوبة عنها أو على الأقل تقليصها.